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14.06.2017  15:00   

Полиция разыскивает свидетелей ДТП

ДТП произошло 13 мая около часа ночи в районе дома 129 на улице Сумской шлях города Дергачи Харьковской области.


// Facebook

Водитель автомобиля «ГАЗ» совершил наезд на пешехода и покинул место ДТП.

В результате происшествия пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и умер на месте происшествия.

Правоохранительными органами принимаются меры по установлению личности водителя, а также выясняются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Свидетелей и очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефонам: 102, 093-87-57-388, 050-868-57-14, или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к майору полиции Шапирко Роману Геннадьевичу, или другим удобным способом.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  розыск, дтп, харьков
 
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