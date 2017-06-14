Полиция разыскивает свидетелей ДТП

ДТП произошло 13 мая около часа ночи в районе дома 129 на улице Сумской шлях города Дергачи Харьковской области.
Водитель автомобиля «ГАЗ» совершил наезд на пешехода и покинул место ДТП.
В результате происшествия пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и умер на месте происшествия.
Правоохранительными органами принимаются меры по установлению личности водителя, а также выясняются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Свидетелей и очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефонам: 102, 093-87-57-388, 050-868-57-14, или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к майору полиции Шапирко Роману Геннадьевичу, или другим удобным способом.
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