Россиян, посещавших Крым, не пустили на Чемпионат Европы по боксу (ВИДЕО)

В Украину не пропустили 9 граждан России, участников и болельщиков чемпионата по боксу, нарушивших порядок въезда в оккупированный Крым.
Все они – участники или аккредитованные лица российской команды на чемпионат Европы по боксу. Как известно, в Харькове с 16 по 24 июня пройдет континентальный турнир по боксу - чемпионат Европы среди мужчин.
Непропущенные иностранцы направлялись на соревнования поездом «Москва-Харьков» вместе с другими участниками команды России в составе 39 человек.
Во время пограничного контроля и проведения проверки пограничники установили, что 9 российских граждан нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Именно поэтому было принято решение о их пропуск на территорию Украины и запрещен въезд сроком на 3 года. Среди них непосредственные участники соревнования, тренеры, представитель по работе с медиа, болельщики, а также 2 журналисты российского пропагандистского телеканала LifeNews.
Все они будут возвращены в обратном направлении.
В Госпогранслужбе отметили, что с 1 июня пограничники уже активно оформляют участников чемпионата Европы по боксу в Харькове. Всего через границу проследовало 146 человек, участников 14 команд. Сам чемпионат Европы по боксу - это один из главных квалификационных турниров, на котором будут разыграны лицензии на чемпионат мира по боксу в Гамбурге этой осенью.
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