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14.06.2017  16:29   

В харьковское СИЗО пытались пронести наркотики в кетчупе

Попытка доставки запрещенных предметов пресечена в Харьковском учреждении исполнения наказаний № 27.


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13 июня в передаче, поступившей на имя заключенного П. от гражданки К., было обнаружено смешанное с кетчупом кристаллическое вещество белого цвета, похожее на наркотическое, сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварское ОП ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Тэги:  наркотики, сизо, харьков
 
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