В харьковское СИЗО пытались пронести наркотики в кетчупе

Попытка доставки запрещенных предметов пресечена в Харьковском учреждении исполнения наказаний № 27.
13 июня в передаче, поступившей на имя заключенного П. от гражданки К., было обнаружено смешанное с кетчупом кристаллическое вещество белого цвета, похожее на наркотическое, сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.
По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварское ОП ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.
Желательно внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Только будьте аккуратнее со словами: необдуманная фраза может привести к скандалу.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет затянуто облаками. Существенных осадков синоптики не обещают.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
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