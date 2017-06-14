14.06.2017 16:29

В харьковское СИЗО пытались пронести наркотики в кетчупе

Попытка доставки запрещенных предметов пресечена в Харьковском учреждении исполнения наказаний № 27.



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13 июня в передаче, поступившей на имя заключенного П. от гражданки К., было обнаружено смешанное с кетчупом кристаллическое вещество белого цвета, похожее на наркотическое, сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.



По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварское ОП ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.