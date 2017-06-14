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14.06.2017  17:46   

Телефонный мошенник «развел» 76-летнюю пенсионерку почти на 150 тысяч гривен

Следствием установлено, что 18-летний парень совершал преступления совместно с лицами, находящимися в местах лишения свободы на территории так называемой ЛНР.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 12 июня в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступила информация о том, что на городской телефон 76-летней харьковчанки позвонил неизвестный, и представившись работником полиции сообщил, что ее сын якобы задержан за совершение ДТП и на лечение пострадавшего нужны деньги.
 
Пенсионерка передала неизвестному мужчине 5100 долларов США и 4400 гривен.
 
«Во время работы над раскрытием преступления сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и задержали по подозрению в совершении телефонного мошенничества 18-летнего уроженца Донецкой области, временно проживающего в Харькове», - информируют в пресс службе ГУНП.
 
Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  мошенник, пенсионерка, харьков
 
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