14.06.2017 17:46

Телефонный мошенник «развел» 76-летнюю пенсионерку почти на 150 тысяч гривен

Следствием установлено, что 18-летний парень совершал преступления совместно с лицами, находящимися в местах лишения свободы на территории так называемой ЛНР.



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 12 июня в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступила информация о том, что на городской телефон 76-летней харьковчанки позвонил неизвестный, и представившись работником полиции сообщил, что ее сын якобы задержан за совершение ДТП и на лечение пострадавшего нужны деньги.

Пенсионерка передала неизвестному мужчине 5100 долларов США и 4400 гривен.

«Во время работы над раскрытием преступления сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и задержали по подозрению в совершении телефонного мошенничества 18-летнего уроженца Донецкой области, временно проживающего в Харькове», - информируют в пресс службе ГУНП.

Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.