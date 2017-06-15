На Салтовке копы задержали мужчину, который устроил стрельбу

15 июня в 3 часа ночи полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Барабашова.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
По информации заявителя, двое неизвестных мужчин стреляли возле дома 44 на улице Академика Барабашова.
Прибыв на указанноe место, правоохранители обнаружили двух мужчин с признаками алкогольного опьянения.
Согласно закону Украины "О Национальной полиции" патрульные провели поверхностный осмотр граждан, во время которого у одного из мужчин нашли предмет, похожий на пистолет.
В дальнейшем разговоре граждане признались, что действительно стреляли из хулиганских побуждений. Их оружием оказался стартовый-шумовой пистолет Wool Aras Compact.
Владельца оружия и его друга патрульные привлекли к административной ответственности по статье 173 КУоАП ( "Мелкое хулиганство").
В дальнейшем мужчин доставили в Киевский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Пистолет правоохранители изъяли.
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