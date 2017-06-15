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15.06.2017  08:45   

На Салтовке копы задержали мужчину, который устроил стрельбу

15 июня в 3 часа ночи полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Барабашова.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

По информации заявителя, двое неизвестных мужчин стреляли возле дома 44 на улице Академика Барабашова.

Прибыв на указанноe место, правоохранители обнаружили двух мужчин с признаками алкогольного опьянения.

Согласно закону Украины "О Национальной полиции" патрульные провели поверхностный осмотр граждан, во время которого у одного из мужчин нашли предмет, похожий на пистолет.

В дальнейшем разговоре граждане признались, что действительно стреляли из хулиганских побуждений. Их оружием оказался стартовый-шумовой пистолет Wool Aras Compact.

Владельца оружия и его друга патрульные привлекли к административной ответственности по статье 173 КУоАП ( "Мелкое хулиганство").

В дальнейшем мужчин доставили в Киевский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Пистолет правоохранители изъяли.

Тэги:  стрельба, салтовка
 
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