15.06.2017 08:45

На Салтовке копы задержали мужчину, который устроил стрельбу

15 июня в 3 часа ночи полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Барабашова.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.



По информации заявителя, двое неизвестных мужчин стреляли возле дома 44 на улице Академика Барабашова.



Прибыв на указанноe место, правоохранители обнаружили двух мужчин с признаками алкогольного опьянения.



Согласно закону Украины "О Национальной полиции" патрульные провели поверхностный осмотр граждан, во время которого у одного из мужчин нашли предмет, похожий на пистолет.



В дальнейшем разговоре граждане признались, что действительно стреляли из хулиганских побуждений. Их оружием оказался стартовый-шумовой пистолет Wool Aras Compact.



Владельца оружия и его друга патрульные привлекли к административной ответственности по статье 173 КУоАП ( "Мелкое хулиганство").



В дальнейшем мужчин доставили в Киевский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Пистолет правоохранители изъяли.