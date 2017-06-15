Грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Полиция устанавливает личность погибшего

ЧП произошло днем 14 июня на железнодорожном переезде «Чемужовка».
Как сообщили в Змиевской отдел полиции, грузовым поездом «Мерефа-Змиев-Шебелинка» смертельно травмирован неизвестный мужчина возрастом около 50-60 лет.
Движение железнодорожного транспорта приостанавливалось на 15 минут.
Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений.
Правоохранители принимают меры по установлению личности погибшего и оповещения родных.
День идеально подходит для ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, день годится мало.
Ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди. Местами гроза.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
влажн.:
давл.:
ветер: