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15.06.2017  10:42   

Грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Полиция устанавливает личность погибшего

ЧП произошло днем 14 июня на железнодорожном переезде «Чемужовка».


// Нацполиция

Как сообщили в Змиевской отдел полиции, грузовым поездом «Мерефа-Змиев-Шебелинка» смертельно травмирован неизвестный мужчина возрастом около 50-60 лет.

Движение железнодорожного транспорта приостанавливалось на 15 минут.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений.

Правоохранители принимают меры по установлению личности погибшего и оповещения родных.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  попал под поезд, харьков
 
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