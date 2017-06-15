На экскурсии в Харькове пропал подросток (ФОТО)

Харьковские правоохранители разыскивают пропавшего мальчика.
Вчера около семи часов вечера в полицию заявили об исчезновении 16-летнего Евгения Гнатюк
Заявление поступило от сотрудников Харьковского областного центра социально-психологической реабилитации детей.
По их словам, подросток ушел в неизвестном направлении во время проведения экскурсии и до сих пор не вернулся.
Установлено, что парень – житель Мерефы, а с начала июня проживает в интернате.
Приметы Евгения: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русого цвета.
День идеально подходит для ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, день годится мало.
Ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди. Местами гроза.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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