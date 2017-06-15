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15.06.2017  11:20   

На экскурсии в Харькове пропал подросток (ФОТО)

Харьковские правоохранители разыскивают пропавшего мальчика.


// Facebook

Вчера около семи часов вечера в полицию заявили об исчезновении 16-летнего Евгения Гнатюк

Заявление поступило от сотрудников Харьковского областного центра социально-психологической реабилитации детей.

По их словам, подросток ушел в неизвестном направлении во время проведения экскурсии и до сих пор не вернулся.

Установлено, что парень – житель Мерефы, а с начала июня проживает в интернате.

Приметы Евгения: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русого цвета.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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