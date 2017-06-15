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15.06.2017  12:25   

Из-за короткого замыкания под Харьковом загорелся дом (ФОТО)

Пожар произошел утром 14 июня в частном доме села Черкасская Лозовая Дергачевского района.


// ГСЧС

Пожарных вызвали в 11:46.

На тушение выезжали 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС из Харькова на автоцистернах. На момент их прибытия огонь охватил одну из комнат дома, в которой горели домашние вещи. Площадь пожара составила 15 кв.м. К счастью людей внутри горящего дома не было.

Спасатели приняли все необходимые меры по пожаротушению и уже в 12:12 локализовали огонь, а в 12:54 - полностью ликвидировали его.

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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