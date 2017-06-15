Из-за короткого замыкания под Харьковом загорелся дом (ФОТО)

Пожар произошел утром 14 июня в частном доме села Черкасская Лозовая Дергачевского района.
Пожарных вызвали в 11:46.
На тушение выезжали 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС из Харькова на автоцистернах. На момент их прибытия огонь охватил одну из комнат дома, в которой горели домашние вещи. Площадь пожара составила 15 кв.м. К счастью людей внутри горящего дома не было.
Спасатели приняли все необходимые меры по пожаротушению и уже в 12:12 локализовали огонь, а в 12:54 - полностью ликвидировали его.
По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.
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