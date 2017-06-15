15.06.2017 12:57

Преступная парочка распространяла наркотики через интернет-магазин (ФОТО)

Стоимость изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на «черном» рынке составляет около 460 000 гривен.



// Нацполиция

Правоохранители разоблачили мужчину и женщину, которые осуществляли преступную деятельность через Интернет-ресурс, создав интернет-магазин.



Злоумышленники занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ путем «закладок» и при непосредственном контакте с наркопотребителями, получая оплату на платежные карты банковских учреждений.



«Во время обыска на территории домовладения одного из злоумышленников оперативники обнаружили самодельный пистолет, медицинские шприцы с остатками опия, три полимерные пакеты с так называемыми солями весом 150 грамма, 20 пакетов с веществом синего цвета», - рассказал и.о. начальника третьего межрайонного отдела Управления противодействия наркопреступности Владимир Якименко.



Также изъяты почти 4000 гривен, платежные карточки банковских учреждений, электронные весы, полимерные пакеты с фиксаторами и другие предметы и средства, которые используются для фасовки и изготовления психотропного вещества.



Следственно-оперативные действия были проведены в рамках уголовного производства, открытого по признакам части 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.



Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Киевским



районным судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.



Досудебное расследование продолжается.



