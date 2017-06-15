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15.06.2017  14:29   

В Харькове на ходу загорелся автомобиль (ФОТО)

В полдень 15 июня на проезжей части улицы Сидора Ковпака, напротив дома № 57, во время движения загорелся ВАЗ 2106.


// ГСЧС

Водитель немедленно остановился, покинул салон авто и вызвал спасателей.

На место происшествия прибыл дежурный подразделение 27-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить моторный отсек полностью и частично салон. Площадь пожара составляла около 4 кв.м.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 12:10, и ликвидировали его в 12:42.

В ликвидации пожара привлекались 5 человек личного состава ДСНС и один спецавтомобиль.

Причина возникновения пожара выясняется.

 

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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