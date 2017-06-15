15.06.2017 14:29

В Харькове на ходу загорелся автомобиль (ФОТО)

В полдень 15 июня на проезжей части улицы Сидора Ковпака, напротив дома № 57, во время движения загорелся ВАЗ 2106.



// ГСЧС

Водитель немедленно остановился, покинул салон авто и вызвал спасателей.



На место происшествия прибыл дежурный подразделение 27-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить моторный отсек полностью и частично салон. Площадь пожара составляла около 4 кв.м.



Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 12:10, и ликвидировали его в 12:42.



В ликвидации пожара привлекались 5 человек личного состава ДСНС и один спецавтомобиль.



Причина возникновения пожара выясняется.