В Харькове на ходу загорелся автомобиль (ФОТО)

В полдень 15 июня на проезжей части улицы Сидора Ковпака, напротив дома № 57, во время движения загорелся ВАЗ 2106.
Водитель немедленно остановился, покинул салон авто и вызвал спасателей.
На место происшествия прибыл дежурный подразделение 27-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.
На момент прибытия спасателей огонь успел охватить моторный отсек полностью и частично салон. Площадь пожара составляла около 4 кв.м.
Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 12:10, и ликвидировали его в 12:42.
В ликвидации пожара привлекались 5 человек личного состава ДСНС и один спецавтомобиль.
Причина возникновения пожара выясняется.
День идеально подходит для ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, день годится мало.
Ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди. Местами гроза.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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