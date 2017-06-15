За обманутого покупателя – месяц тюрьмы: суд вынес приговор интернет-мошеннику

Мужчина, на счету которого 23 факта мошенничества, приговорен к двум годам тюремного заключения.
Как сообщили в Нацполиции, мужчина через интернет-сайты продавал различные товары. После получения денег от потенциальных покупателей связь с ним прекращалась.
По данным фактам следователем были открыты несколько уголовных производств по ст. 190 (мошенничество) и 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Червонозаводский районный суд рассмотрел материалы уголовных производств и признал мужчину виновным, назначив ему наказание в виде 2-х лет лишения свободы.
День идеально подходит для ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, день годится мало.
Ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди. Местами гроза.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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