15.06.2017 14:59

За обманутого покупателя – месяц тюрьмы: суд вынес приговор интернет-мошеннику

Мужчина, на счету которого 23 факта мошенничества, приговорен к двум годам тюремного заключения.



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Как сообщили в Нацполиции, мужчина через интернет-сайты продавал различные товары. После получения денег от потенциальных покупателей связь с ним прекращалась.



По данным фактам следователем были открыты несколько уголовных производств по ст. 190 (мошенничество) и 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.



Червонозаводский районный суд рассмотрел материалы уголовных производств и признал мужчину виновным, назначив ему наказание в виде 2-х лет лишения свободы.