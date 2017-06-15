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15.06.2017  15:19   

Харьковские правоохранители задержали псевдо-почтальона (ФОТО)

51-летнего харьковчанина разоблачили сотрудники криминальной полиции Шевченковского отдела.


police.kharkov
В марте мужчина, представившись сотрудником почты, попал в дом пенсионера. Применив физическую силу, он завладел 12 тысячами гривен, 600 долларами США, ноутбуком и двумя мобильными телефонами.
 
84-летний пострадавший обратился с заявлением об ограблении в дежурную часть Шевченковского отдела полиции в городе Харькове.
 
В результате проведенных мероприятий сотрудники криминальной полиции разоблачили 51-летнего харьковчанина.
 
Копы продолжают следственные действия по уголовному производству, которое открыто по ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
 
Правоохранители принимают меры для установления местонахождения и задержания второго фигуранта дела.
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  почтальон, полиция, харьков
 
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