15.06.2017 15:19
Харьковские правоохранители задержали псевдо-почтальона (ФОТО)
51-летнего харьковчанина разоблачили сотрудники криминальной полиции Шевченковского отдела.
police.kharkov
В марте мужчина, представившись сотрудником почты, попал в дом пенсионера. Применив физическую силу, он завладел 12 тысячами гривен, 600 долларами США, ноутбуком и двумя мобильными телефонами.
84-летний пострадавший обратился с заявлением об ограблении в дежурную часть Шевченковского отдела полиции в городе Харькове.
В результате проведенных мероприятий сотрудники криминальной полиции разоблачили 51-летнего харьковчанина.
Копы продолжают следственные действия по уголовному производству, которое открыто по ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
Правоохранители принимают меры для установления местонахождения и задержания второго фигуранта дела.