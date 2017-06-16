На Харьковщине мужчина хранил ящик с патронами

В доме у мужчины правоохрнанители нашли патроны.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
Обыски были проведены сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно со следователями.
Во время проверки оперативной информации в домовладении и гараже, принадлежащих 50-летнему бывшему руководителю одного из подразделений правоохранительных органов, выявлено 573 патрона различного калибра к автоматам и пистолетам. Изъятое направлено на экспертизу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Цель хранения и происхождение патронов устанавливаются.
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