16.06.2017 08:49

На Харьковщине мужчина хранил ящик с патронами

В доме у мужчины правоохрнанители нашли патроны.



Пресс-служба полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.



Обыски были проведены сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно со следователями.



Во время проверки оперативной информации в домовладении и гараже, принадлежащих 50-летнему бывшему руководителю одного из подразделений правоохранительных органов, выявлено 573 патрона различного калибра к автоматам и пистолетам. Изъятое направлено на экспертизу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Цель хранения и происхождение патронов устанавливаются.