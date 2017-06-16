 
Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине поймали мошенника, отобравшего телефон у прохожего
16.06.2017  09:16   

На Харьковщине поймали мошенника, отобравшего телефон у прохожего

34-летнего жителя Купянска подозревают в совершении мошенничества.


Лига

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

В дежурную часть полиции обратился 58-летний мужчина. Заявитель рассказал, что вечером на улице к нему подошел знакомый и попросил мобильный телефон. Сказал, что срочно необходимо позвонить по делам. Но как только мобильник попал в руки злоумышленника, тот быстро ушел в неизвестном направлении.

Со слов начальника Купянского отдела полиции Александра Долженко, злоумышленником оказался 34-летний житель пгт Ковшаровка. Мужчина и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На его счету кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Злоумышленник в тот же день продал телефон, а полученные средства потратил на собственные нужды. Правоохранители изъяли украденный телефон и вернули владельцу.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы.

Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.06 Криминал и происшествия За обманутого покупателя – месяц тюрьмы: суд вынес приговор интернет-мошеннику 19.05 Криминал и происшествия «Ваш сын в полиции»: мошенники выманили деньги у двух пенсионерок 12.05 Криминал и происшествия Харьковчанка через сайт знакомств выманила у иностранца 4500 евро
 
 

Видео

Геннадий Кернес наградил стипендиями авторов лучших проектов конкурса "Харьков – город молодежных инициатив"
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 