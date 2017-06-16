На Харьковщине поймали мошенника, отобравшего телефон у прохожего

34-летнего жителя Купянска подозревают в совершении мошенничества.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
В дежурную часть полиции обратился 58-летний мужчина. Заявитель рассказал, что вечером на улице к нему подошел знакомый и попросил мобильный телефон. Сказал, что срочно необходимо позвонить по делам. Но как только мобильник попал в руки злоумышленника, тот быстро ушел в неизвестном направлении.
Со слов начальника Купянского отдела полиции Александра Долженко, злоумышленником оказался 34-летний житель пгт Ковшаровка. Мужчина и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На его счету кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Злоумышленник в тот же день продал телефон, а полученные средства потратил на собственные нужды. Правоохранители изъяли украденный телефон и вернули владельцу.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы.
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