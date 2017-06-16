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16.06.2017  11:46   

В саду Шевченко нашли артиллерийскую мину (Обновлено, ФОТО)

Снаряд времен Второй мировой войны спокойно лежал все эти годы в месте отдыха харьковчан.


// Городской Дозор

Как стало известно «Дозору», взрывооопасный предмет был обнаружен сегодня в 10 утра во время прокладки новой магистрали электросетей.

Копая траншею, рабочий задел лопатой металлический предмет. Это была минометная мина калибра 82 мм.

До приезда правоохранителей предмет накрыли от солнечных лучей.

Работы по реконструкции сада Шевченка временно остановлены, рабочие опасаются, что взрывоопасный предмет может быть не один.

На место прибыл наряд полиции и взрывотехники.

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Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
 
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