В саду Шевченко нашли артиллерийскую мину (Обновлено, ФОТО)

Снаряд времен Второй мировой войны спокойно лежал все эти годы в месте отдыха харьковчан.
Как стало известно «Дозору», взрывооопасный предмет был обнаружен сегодня в 10 утра во время прокладки новой магистрали электросетей.
Копая траншею, рабочий задел лопатой металлический предмет. Это была минометная мина калибра 82 мм.
До приезда правоохранителей предмет накрыли от солнечных лучей.
Работы по реконструкции сада Шевченка временно остановлены, рабочие опасаются, что взрывоопасный предмет может быть не один.
На место прибыл наряд полиции и взрывотехники.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Международный день африканского ребенка день отмечается во всем мире по по инициативе Организации африканского единства.
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