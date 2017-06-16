Смертельное ДТП на Окружной: в припаркованном автомобиле погибли два человека (ФОТО)

Авария произошла 15 июня, около 13.30, на перекрестке ул. Лагерной и автодороги Киев - Харьков - Довжанский.
По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Мерседес» совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся со стоявшим автомобилем «ДЭУ Ланос».
В «Ланосе» находились 31-летний водитель и 25-летняя пассажирка, которые от полученных трамв погибли на месте.
Водитель «Мерседеса» госпитализирован с телесными повреждениями.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются правоохранительными органами.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Международный день африканского ребенка день отмечается во всем мире по по инициативе Организации африканского единства.
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