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16.06.2017  11:25   

Смертельное ДТП на Окружной: в припаркованном автомобиле погибли два человека (ФОТО)

Авария произошла 15 июня, около 13.30, на перекрестке ул. Лагерной и автодороги Киев - Харьков - Довжанский.


// sai.gov.ua

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Мерседес» совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся со стоявшим автомобилем «ДЭУ Ланос».

В «Ланосе» находились 31-летний водитель и 25-летняя пассажирка, которые от полученных трамв погибли на месте.

Водитель «Мерседеса» госпитализирован с телесными повреждениями.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются правоохранительными органами.

Источник:   Управление безопасности дорожного движения
 Тэги:  дтп, харьков
 
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