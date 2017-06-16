16.06.2017 11:25

Смертельное ДТП на Окружной: в припаркованном автомобиле погибли два человека (ФОТО)

Авария произошла 15 июня, около 13.30, на перекрестке ул. Лагерной и автодороги Киев - Харьков - Довжанский.



// sai.gov.ua

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Мерседес» совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся со стоявшим автомобилем «ДЭУ Ланос».



В «Ланосе» находились 31-летний водитель и 25-летняя пассажирка, которые от полученных трамв погибли на месте.



Водитель «Мерседеса» госпитализирован с телесными повреждениями.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.



Обстоятельства и причины ДТП выясняются правоохранительными органами.