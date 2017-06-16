 
Главная Новости Криминал и происшествия Дружеская попойка закончилась в морге
16.06.2017  12:29   

Дружеская попойка закончилась в морге

27-летний житель Харьковщины нанес многочисленные телесные повреждения знакомому, от которых тот умер.


// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в полицию от фельдшера скорой помощи Валковского больницы.

Правоохранители установили, что 30-летний житель села Снежков распивал спиртные напитки вместе с односельчанином. Между мужчинами внезапно возник конфликт.

В результате 27-летний мужчина начал бить товарища кулаками и ногами по туловищу. От полученных травм пострадавший умер.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного преступления.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  драка, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.06 Криминал и происшествия На Харьковщине женщина избила соседа тяпкой 31.05 Криминал и происшествия В подъезде сосед прибил молотком соседа 15.05 Криминал и происшествия Драка в Харькове: полицейские изъяли пистолет и нож (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес наградил стипендиями авторов лучших проектов конкурса "Харьков – город молодежных инициатив"
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 