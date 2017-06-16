16.06.2017 12:29

Дружеская попойка закончилась в морге

27-летний житель Харьковщины нанес многочисленные телесные повреждения знакомому, от которых тот умер.



// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в полицию от фельдшера скорой помощи Валковского больницы.



Правоохранители установили, что 30-летний житель села Снежков распивал спиртные напитки вместе с односельчанином. Между мужчинами внезапно возник конфликт.



В результате 27-летний мужчина начал бить товарища кулаками и ногами по туловищу. От полученных травм пострадавший умер.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.



Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного преступления.