Дружеская попойка закончилась в морге

27-летний житель Харьковщины нанес многочисленные телесные повреждения знакомому, от которых тот умер.
Сообщение о происшествии поступило в полицию от фельдшера скорой помощи Валковского больницы.
Правоохранители установили, что 30-летний житель села Снежков распивал спиртные напитки вместе с односельчанином. Между мужчинами внезапно возник конфликт.
В результате 27-летний мужчина начал бить товарища кулаками и ногами по туловищу. От полученных травм пострадавший умер.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного преступления.
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