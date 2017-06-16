На Харьковщине двухлетний ребенок выпал из окна

Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в Лозовской центральной районной больницы, откуда переведен в харьковскую больницу для оказания квалифицированной помощи.
Сообщение о происшествии поступило в Лозовской отдела полиции 15 июня в 12:40.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, группа быстрого реагирования патрульной полиции.
Установлено, что когда мать ребенка вывешивала на балконе белье, мальчик залез на подоконник и, открыв окно, выпал из окна четвертого этажа.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Международный день африканского ребенка день отмечается во всем мире по по инициативе Организации африканского единства.
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