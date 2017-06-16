 
Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине двухлетний ребенок выпал из окна
16.06.2017  13:30   

На Харьковщине двухлетний ребенок выпал из окна

Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в Лозовской центральной районной больницы, откуда переведен в харьковскую больницу для оказания квалифицированной помощи.


// Facebook

Сообщение о происшествии поступило в Лозовской отдела полиции 15 июня в 12:40.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, группа быстрого реагирования патрульной полиции.

Установлено, что когда мать ребенка вывешивала на балконе белье, мальчик залез на подоконник и, открыв окно, выпал из окна четвертого этажа.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Тэги:  выпал из окна, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.06 Криминал и происшествия Пятилетний ребенок выпал из окна третьего этажа больницы 24.03 Криминал и происшествия Увидеть Одессу – и умереть. Харьковчанка выпала из окна во время попытки сделать селфи (ФОТО) 02.03 Криминал и происшествия Незрячий пенсионер выбросился из окна своей квартиры
 
 

Видео

Геннадий Кернес наградил стипендиями авторов лучших проектов конкурса "Харьков – город молодежных инициатив"
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 