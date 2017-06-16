16.06.2017 14:46

Копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника

Во время распития спиртных напитков подозреваемый ударил своего 55-летнего товарища деревянной палкой по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте.



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, в Шевченковский отдел полиции о происшествии сообщила сожительница задержанного. Женщина рассказала, что вышла из дома по своим делам, а когда вернулась, то увидела гостя на полу в крови.

В течение нескольких часов сотрудники криминальной полиции Шевченковского ОП задержали 52-летнего харьковчанина. Копы установили, что мужчина распивал спиртные напитки с гостем и нанес ему телесные повреждения.

«В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. Следственные действия продолжаются», - информируют в пресс-службе ГУНП.