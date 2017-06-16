Копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника

Во время распития спиртных напитков подозреваемый ударил своего 55-летнего товарища деревянной палкой по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Международный день африканского ребенка день отмечается во всем мире по по инициативе Организации африканского единства.
влажн.:
давл.:
ветер: