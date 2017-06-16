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16.06.2017  14:46   

Копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника

Во время распития спиртных напитков подозреваемый ударил своего 55-летнего товарища деревянной палкой по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, в Шевченковский отдел полиции о происшествии сообщила сожительница задержанного. Женщина рассказала, что вышла из дома по своим делам, а когда вернулась, то увидела гостя на полу в крови.
 
В течение нескольких часов сотрудники криминальной полиции Шевченковского ОП задержали 52-летнего харьковчанина. Копы установили, что мужчина распивал спиртные напитки с гостем и нанес ему телесные повреждения.
 
«В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. Следственные действия продолжаются», - информируют в пресс-службе ГУНП. 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, алкоголь, харьков
 
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