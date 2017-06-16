16.06.2017 15:11

На Салтовской линии метро умерла женщина

У женщины было больное сердце, она скончалась от инфаркта.



//allkharkov.ua

ЧП произошло сегодня, 16 июня, в 13:15 в вестибюле станции метро «Пушкинская».



По предварительным данным, у 75-летней женщины случился инфаркт. При жизни она имела заболевания сердца.



Обстоятельства происшествия устанавливаются.