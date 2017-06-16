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16.06.2017  15:11   

На Салтовской линии метро умерла женщина

У женщины было больное сердце, она скончалась от инфаркта.


//allkharkov.ua

ЧП произошло сегодня, 16 июня, в 13:15 в вестибюле станции метро «Пушкинская».

По предварительным данным, у 75-летней женщины случился инфаркт. При жизни она имела заболевания сердца.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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