На Салтовской линии метро умерла женщина

У женщины было больное сердце, она скончалась от инфаркта.
ЧП произошло сегодня, 16 июня, в 13:15 в вестибюле станции метро «Пушкинская».
По предварительным данным, у 75-летней женщины случился инфаркт. При жизни она имела заболевания сердца.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Международный день африканского ребенка день отмечается во всем мире по по инициативе Организации африканского единства.
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