Не проскочил: в ДТП погиб водитель мопеда

Авария произошла 15 июня на трассе Киев - Харьков - Довжанский.
Как сообщили оперативной сводке ХОГА, в 17:15 30-летний водитель мопеда пересекал трассу на повороте к поселку Каменная Яруга.
Он не уступил дорогу и попал под колеса автомобиля «ВАЗ 21114».
Водитель мопеда погиб на месте ДТП.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Международный день африканского ребенка день отмечается во всем мире по по инициативе Организации африканского единства.
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