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16.06.2017  15:58   

Не проскочил: в ДТП погиб водитель мопеда

Авария произошла 15 июня на трассе Киев - Харьков - Довжанский.


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Как сообщили  оперативной сводке ХОГА,  в 17:15 30-летний водитель мопеда пересекал трассу на повороте к поселку Каменная Яруга.

Он не уступил дорогу и попал под колеса автомобиля «ВАЗ 21114».

Водитель мопеда погиб на месте ДТП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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