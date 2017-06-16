Харьковский полицейский вымогал деньги по ложному обвинению в вымогательстве (ФОТО)

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили оперуполномоченного харьковской полиции на вымогательстве денег и пытках местного жителя.
Правоохранители установили, что уроженец Харькова работал водителем фуры в Донецкой области. Во время посещения семьи в родном городе, человек был искусственно обвинен полицейским в вымогательстве денег с бизнес-партнера. За закрытие уголовного производства оперуполномоченный требовал от мужа две тысячи долларов США.
Сотрудники СБ Украины установили, что злоумышленник в течение суток удерживал водителя и применял к нему физическое насилие. Все это время в «заложниках» также находились двое родных мужа, которые без законных оснований находились в райотделе полиции.
Оперативники Донецкого и Харьковского управлений спецслужбы задержали полицейского, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения половины суммы взятки под зданием подразделения.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Международный день африканского ребенка день отмечается во всем мире по по инициативе Организации африканского единства.
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