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16.06.2017  16:30   

Харьковский полицейский вымогал деньги по ложному обвинению в вымогательстве (ФОТО)

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили оперуполномоченного харьковской полиции на вымогательстве денег и пытках местного жителя.


// СБУ

Правоохранители установили, что уроженец Харькова работал водителем фуры в Донецкой области. Во время посещения семьи в родном городе, человек был искусственно обвинен полицейским в вымогательстве денег с бизнес-партнера. За закрытие уголовного производства оперуполномоченный требовал от мужа две тысячи долларов США.

Сотрудники СБ Украины установили, что злоумышленник в течение суток удерживал водителя и применял к нему физическое насилие. Все это время в «заложниках» также находились двое родных мужа, которые без законных оснований находились в райотделе полиции.

Оперативники Донецкого и Харьковского управлений спецслужбы задержали полицейского, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения половины суммы взятки под зданием подразделения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Источник:   СБУ
 Тэги:  взятка, сбу, харьков
 
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