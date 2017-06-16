16.06.2017 16:30

Харьковский полицейский вымогал деньги по ложному обвинению в вымогательстве (ФОТО)

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили оперуполномоченного харьковской полиции на вымогательстве денег и пытках местного жителя.



// СБУ

Правоохранители установили, что уроженец Харькова работал водителем фуры в Донецкой области. Во время посещения семьи в родном городе, человек был искусственно обвинен полицейским в вымогательстве денег с бизнес-партнера. За закрытие уголовного производства оперуполномоченный требовал от мужа две тысячи долларов США.

Сотрудники СБ Украины установили, что злоумышленник в течение суток удерживал водителя и применял к нему физическое насилие. Все это время в «заложниках» также находились двое родных мужа, которые без законных оснований находились в райотделе полиции.



Оперативники Донецкого и Харьковского управлений спецслужбы задержали полицейского, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения половины суммы взятки под зданием подразделения.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются неотложные следственные действия.



