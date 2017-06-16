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16.06.2017  17:01   

Пограничники задержали партию косметики и анаболиков на 300 000 гривен

Сегодня ночью пограничники Харьковского отряда по предварительной информации оперативных подразделений выявили и задержали украинца, который пытался переместить товары народного потребления в Россию.


// Госпогранслужба

В ходе несения службы пограничники с помощью тепловизора в направлении поселка Борисовка заметили движение в сторону границы неизвестного лица. В 100 метрах от границы правоохранители задержали правонарушителя.

Как выяснилось, мужчина 1999 года рождения пытался незаконно перенести в Россию косметические изделия и анаболики.

Сейчас товар изъят и передан сотрудникам фискальной службы. Гражданина Украины задержаны в административном порядке для составления документов о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

Предварительная сумма оценки изъятого товара составляет 300 000 гривен.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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