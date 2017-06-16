Пограничники задержали партию косметики и анаболиков на 300 000 гривен

Сегодня ночью пограничники Харьковского отряда по предварительной информации оперативных подразделений выявили и задержали украинца, который пытался переместить товары народного потребления в Россию.
В ходе несения службы пограничники с помощью тепловизора в направлении поселка Борисовка заметили движение в сторону границы неизвестного лица. В 100 метрах от границы правоохранители задержали правонарушителя.
Как выяснилось, мужчина 1999 года рождения пытался незаконно перенести в Россию косметические изделия и анаболики.
Сейчас товар изъят и передан сотрудникам фискальной службы. Гражданина Украины задержаны в административном порядке для составления документов о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.
Предварительная сумма оценки изъятого товара составляет 300 000 гривен.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
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