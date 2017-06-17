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17.06.2017  10:51   

На Алексеевке – жуткое ДТП (ФОТО)

В результате столкновения троллейбуса и иномарки один человек погиб, четверо получили травмы различной степени тяжести.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, сегодня около 6:50 от проспекта Науки в сторону проспекта Людвига Свободы двигался автомобиль «Опель Корса» под управлением 41-летнего водителя. По предварительным данным, на путепроводе в районе переулка Белогорском по неизвестным причинам водитель не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с троллейбусом «ЛАЗ» маршрута №2 под управлением 45-летнего мужчины. На момент столкновения в салоне троллейбуса находилось около 15 пассажиров.
 
«В результате ДТП погиб водитель «Опеля». В медицинское учреждение доставлены водитель троллейбуса с переломами ног и ушибами тела и три пассажира - 48-летний мужчина, 65 и 68-летние женщины. В них констатированы ушибы тела», - информируют в пресс-службе правоохранителей.
 
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции. Обстоятельства устанавливаются.
 
 
 
ФОТО: ГУНП
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, авария, алексеевка, харьков
 
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