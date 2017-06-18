18.06.2017 10:42

В харьковском метро внезапно умерла женщина

В метро умерла женщина 16 марта.



Пресс-служба полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.



Событие произошло сегодня в 13:15 в вестибюле станции метро «Пушкинская».

По предварительным данным, у 75-летней женщины случился инфаркт. При жизни она имела заболевания сердца.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.