В харьковском метро внезапно умерла женщина

В метро умерла женщина 16 марта.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
Событие произошло сегодня в 13:15 в вестибюле станции метро «Пушкинская».
По предварительным данным, у 75-летней женщины случился инфаркт. При жизни она имела заболевания сердца.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Все, что связано с общением, способно сегодня принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Выходные будут преимущественно облачными, с дождями, в субботу ожидаются грозы.
Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине по многолетней традиции отмечают День медицинского работника.
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