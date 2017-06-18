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18.06.2017  10:42   

В харьковском метро внезапно умерла женщина

В метро умерла женщина 16 марта.


Пресс-служба полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

Событие произошло сегодня в 13:15 в вестибюле станции метро «Пушкинская».

По предварительным данным, у 75-летней женщины случился инфаркт. При жизни она имела заболевания сердца.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги:  метро, харьков, смерть
 
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