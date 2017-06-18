18.06.2017 13:01

ДТП с пострадавшими на улице Деревянко

18 июня около 9.00 на улице Деревянко столкнулись автомобили.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



В полиции сообьщили о столкновении двух автомобилей "ВАЗ 2115" и Chevrolet Tacuma.



Как сообщили свидетели происшествия, водитель автомобиля Tacuma ехал со стороны улицы Космонавтов в сторону проспекта Науки.



Напротив дома № 6 по улице Деревянко водитель пытался вернуть на придомовую территорию, но не успел этого сделать, так как в заднюю часть автомобиля врезался автомобиль "ВАЗ 2115", который ехал в попутном направлении.



В дальнейшем водитель "Ваз 2115" пояснил, что просто не заметил автомобиль, который ехал впереди и собирался совершить маневр поворота.



В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet.



Его госпитализировали в больницк скорой и неотложной помощи.



