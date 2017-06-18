 
Главная Новости Криминал и происшествия ДТП с пострадавшими на улице Деревянко
18.06.2017  13:01   

ДТП с пострадавшими на улице Деревянко

18 июня около 9.00 на улице Деревянко столкнулись автомобили.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В полиции сообьщили о столкновении двух автомобилей "ВАЗ 2115" и Chevrolet Tacuma.

Как сообщили свидетели происшествия, водитель автомобиля Tacuma ехал со стороны улицы Космонавтов в сторону проспекта Науки.

Напротив дома № 6 по улице Деревянко водитель пытался вернуть на придомовую территорию, но не успел этого сделать, так как в заднюю часть автомобиля врезался автомобиль "ВАЗ 2115", который ехал в попутном направлении.

В дальнейшем водитель "Ваз 2115" пояснил, что просто не заметил автомобиль, который ехал впереди и собирался совершить маневр поворота.

В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet.

Его госпитализировали в больницк скорой и неотложной помощи.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.06 Криминал и происшествия На Алексеевке – жуткое ДТП (ФОТО) 16.06 Криминал и происшествия Не проскочил: в ДТП погиб водитель мопеда 16.06 Криминал и происшествия Смертельное ДТП на Окружной: в припаркованном автомобиле погибли два человека (ФОТО)
 
 

Видео

В саду Шевченко нашли миномётную мину и гранату
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 