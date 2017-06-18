ДТП с пострадавшими на улице Деревянко

18 июня около 9.00 на улице Деревянко столкнулись автомобили.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В полиции сообьщили о столкновении двух автомобилей "ВАЗ 2115" и Chevrolet Tacuma.
Как сообщили свидетели происшествия, водитель автомобиля Tacuma ехал со стороны улицы Космонавтов в сторону проспекта Науки.
Напротив дома № 6 по улице Деревянко водитель пытался вернуть на придомовую территорию, но не успел этого сделать, так как в заднюю часть автомобиля врезался автомобиль "ВАЗ 2115", который ехал в попутном направлении.
В дальнейшем водитель "Ваз 2115" пояснил, что просто не заметил автомобиль, который ехал впереди и собирался совершить маневр поворота.
В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet.
Его госпитализировали в больницк скорой и неотложной помощи.
Все, что связано с общением, способно сегодня принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Выходные будут преимущественно облачными, с дождями, в субботу ожидаются грозы.
Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине по многолетней традиции отмечают День медицинского работника.
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