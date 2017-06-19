19.06.2017 08:10

Копы задержали мужчину, которые занимались похищением антикварных монет

В Харькове патрульные задержали мужчин, которых подозревают в краже старинной монеты.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



18 июня, около 12:00, экипажа полиции поступил вызов - "Неизвестный завладел антикварной монетой представленной на выставке в парке Артема".



Впоследствии, полицейские задержали неизвестного мужчину, который подходил по ориентировке. В результате поверхностного осмотра у гражданина обнаружили похожую на похищенную антикварную монету



Через некоторое время к полицейским обратился гражданин, который сообщил, что из его коллекции также похитили экспонаты. Заявитель добавил, что видел, как задержанный патрульными человек несколько раз подходил к авто припаркованного возле парка Артема. Полицейские проверили предоставленную гражданином информацию и выяснили, что похититель вероятно действовал не один. Вблизи автомобиля находился еще один человек.



Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Во время осмотра авто, в присутствии понятых полицейские обнаружили ряд антикварных монет. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.