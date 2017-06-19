На Салтовке мужчина избил приятеля, который долго ему не открывал дверь

43-летнего мужчину подозревают в нанесении телесных повреждений.
Об этом сообщили в отделе коммуникации облуправления Национальной полиции.
От медиков в Московский отдела полиции поступило сообщение о том, что с места проживания был доставлен 43-летний мужчина с травмой живота.
В совершении преступления правоохранители подозревают 43-летнего жителя Салтовки. По его словам, когда он пришел в гости к своему приятелю, тот долго не открывал ему дверь. Когда открыл, гость нанес ему удар кулаком в живот. В результате медики констатировали у пострадавшего разрывы внутренних органов.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сакция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
День принесет удачу тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
В городе переменная облачность, но к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
влажн.:
давл.:
ветер: