 
Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке мужчина избил приятеля, который долго ему не открывал дверь
19.06.2017  08:50   

На Салтовке мужчина избил приятеля, который долго ему не открывал дверь

43-летнего мужчину подозревают в нанесении телесных повреждений.


dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в отделе коммуникации облуправления Национальной полиции.

От медиков в Московский отдела полиции поступило сообщение о том, что с места проживания был доставлен 43-летний мужчина с травмой живота.

В совершении преступления правоохранители подозревают  43-летнего жителя Салтовки. По его словам, когда он пришел в гости к своему приятелю, тот долго не открывал ему дверь. Когда открыл, гость нанес ему удар кулаком в живот. В результате медики констатировали у пострадавшего разрывы внутренних органов.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сакция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

 

Тэги:  драка, харьков, салтовка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.06 Криминал и происшествия Дружеская попойка закончилась в морге 12.06 Криминал и происшествия На Харьковщине женщина избила соседа тяпкой 31.05 Криминал и происшествия В подъезде сосед прибил молотком соседа
 
 

Видео

В саду Шевченко нашли миномётную мину и гранату
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 