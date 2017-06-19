19.06.2017 08:50

На Салтовке мужчина избил приятеля, который долго ему не открывал дверь

43-летнего мужчину подозревают в нанесении телесных повреждений.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в отделе коммуникации облуправления Национальной полиции.



От медиков в Московский отдела полиции поступило сообщение о том, что с места проживания был доставлен 43-летний мужчина с травмой живота.



В совершении преступления правоохранители подозревают 43-летнего жителя Салтовки. По его словам, когда он пришел в гости к своему приятелю, тот долго не открывал ему дверь. Когда открыл, гость нанес ему удар кулаком в живот. В результате медики констатировали у пострадавшего разрывы внутренних органов.



Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сакция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.



