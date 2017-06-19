 
Главная Новости Криминал и происшествия «Развод» с блокированием карты: В Харькове мошенник завладел обманом деньгами
19.06.2017  09:47   

«Развод» с блокированием карты: В Харькове мошенник завладел обманом деньгами

В Харькове неизвестный обманул человека почти на 48 000 гривен, которые снял с его банковской карты.


Лига

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

По факту мошенничества открыто уголовное производство.

По предварительным данным, с банковской карты 59-летнего мужчины сняли денежные средства под предлогом ее разблокировки.

Как пояснил потерпевший, на его мобильный телефон поступило СМС-сообщение о том, что его банковская карта заблокирована. Для разблокировки карты ему нужно было позвонить на указанный мобильный телефон и сообщить PIN-код. После того, как человек по телефону назвал все данные своей карточки, ему поступило еще одно СМС-сообщение о снятии с его банковского счета денежных средств в сумме 48 000 гривен.

По факту происшествия открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранителями принимаются все необходимые меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Полиция Харьковщины напоминает, что сотрудники любого банка ни за смс-сообщением, ни в процессе телефонного разговора, ни во время личной беседы в помещении отдела банка никогда не запрашивают PIN-код у клиента.
 

Тэги:  мошенничество, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.06 Криминал и происшествия На Харьковщине поймали мошенника, отобравшего телефон у прохожего 15.06 Криминал и происшествия За обманутого покупателя – месяц тюрьмы: суд вынес приговор интернет-мошеннику 19.05 Криминал и происшествия «Ваш сын в полиции»: мошенники выманили деньги у двух пенсионерок
 
 

Видео

В саду Шевченко нашли миномётную мину и гранату
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 