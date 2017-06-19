19.06.2017 09:47

«Развод» с блокированием карты: В Харькове мошенник завладел обманом деньгами

В Харькове неизвестный обманул человека почти на 48 000 гривен, которые снял с его банковской карты.



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Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.



По факту мошенничества открыто уголовное производство.



По предварительным данным, с банковской карты 59-летнего мужчины сняли денежные средства под предлогом ее разблокировки.



Как пояснил потерпевший, на его мобильный телефон поступило СМС-сообщение о том, что его банковская карта заблокирована. Для разблокировки карты ему нужно было позвонить на указанный мобильный телефон и сообщить PIN-код. После того, как человек по телефону назвал все данные своей карточки, ему поступило еще одно СМС-сообщение о снятии с его банковского счета денежных средств в сумме 48 000 гривен.



По факту происшествия открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас правоохранителями принимаются все необходимые меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.



Полиция Харьковщины напоминает, что сотрудники любого банка ни за смс-сообщением, ни в процессе телефонного разговора, ни во время личной беседы в помещении отдела банка никогда не запрашивают PIN-код у клиента.

