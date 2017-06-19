Мужчина на «Волге» врезался в дерево и умер в больнице

Авария произошла в час ночи 18 июня в Купянске.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, 27-летний водитель автомобиля «ГАЗ 3110» не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.
В результате ДТП водитель с многочисленными травмами был увезен в Купянскую районную больницу, где умер в 13:10 18 июня.
День принесет удачу тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
В городе переменная облачность, но к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
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