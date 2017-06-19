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19.06.2017  10:52   

Мужчина на «Волге» врезался в дерево и умер в больнице

Авария произошла в час ночи 18 июня в Купянске.


// Facebook

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, 27-летний водитель автомобиля «ГАЗ 3110» не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

В результате ДТП водитель с многочисленными травмами был увезен в Купянскую районную больницу, где умер в 13:10 18 июня.

Тэги:  дтп, харьков
 
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