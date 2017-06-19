19.06.2017 11:26

За неделю на Харьковщине утонули три человека

О происшествиях сообщили в сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.



// Facebook

Так, 12 июня в водоеме «Кировском», что вблизи поселка Березовка, утонул мужчина 1986 года рождения.

Кроме того 16 и 17 июня на водоемах в Дергачевском и Зачепиловском районах выявлено еще по одному телу погибших.

Сейчас по данным фактам проводятся соответствующие экспертизы и следственные действия с целью установления объективной причины гибели.