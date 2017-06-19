За неделю на Харьковщине утонули три человека

О происшествиях сообщили в сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
Так, 12 июня в водоеме «Кировском», что вблизи поселка Березовка, утонул мужчина 1986 года рождения.
Кроме того 16 и 17 июня на водоемах в Дергачевском и Зачепиловском районах выявлено еще по одному телу погибших.
Сейчас по данным фактам проводятся соответствующие экспертизы и следственные действия с целью установления объективной причины гибели.
День принесет удачу тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
В городе переменная облачность, но к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
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