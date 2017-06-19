19.06.2017 12:44

Выпивший парень с ножом отправился выяснять отношения со знакомым и забил его до бессознательного состояния

Сотрудники Кегичевского отделения полиции задержали 23-летнего парня по подозрению в убийстве.



// Facebook

Как выяснили правоохранители, у парня были неприязненные отношения с 27-летним жителем Кегичевки.



Выпив, злоумышленник пришел в нему домой, выбил входную дверь и зашел в комнату, где отдыхал хозяин.



Началась драка, в ходе которой молодчик взял нож и начал наносить удары ножом по телу хозяина дома, после чего скрылся с места происшествия.



Пострадавший с колото-резаными ранами туловища и головы доставлен в местую больницу в бессознательном состоянии.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.



Юноше грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Следствие продолжается.