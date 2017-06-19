Выпивший парень с ножом отправился выяснять отношения со знакомым и забил его до бессознательного состояния

Сотрудники Кегичевского отделения полиции задержали 23-летнего парня по подозрению в убийстве.
Как выяснили правоохранители, у парня были неприязненные отношения с 27-летним жителем Кегичевки.
Выпив, злоумышленник пришел в нему домой, выбил входную дверь и зашел в комнату, где отдыхал хозяин.
Началась драка, в ходе которой молодчик взял нож и начал наносить удары ножом по телу хозяина дома, после чего скрылся с места происшествия.
Пострадавший с колото-резаными ранами туловища и головы доставлен в местую больницу в бессознательном состоянии.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Юноше грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Следствие продолжается.
День принесет удачу тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
В городе переменная облачность, но к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
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