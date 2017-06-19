19.06.2017 13:35

У пенсионера из гаража украли цветметалл

Полицейские оперативно задержали мужчину, который обворовал пенсионера.



// Нацполиция

В Дергачевский отдел полиции обратился 67-летний мужчина. Пенсионер рассказал участковому офицеру, что кто-то проник в гараж, который находится рядом с его домом, и забрал изделия из меди весом около 3-х килограммов.



Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 55-летний житель села Березовское. Мужчина злоупотребляет алкоголем и ранее уже имел проблемы с законом.

Выяснилось, что вор подобрал ключ к замку, проник в гараж и за несколько «ходок» перенес медные изделия к себе домой, чтобы потом продать.



Правоохранители изъяли вещественные доказательства.



Следственным Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.