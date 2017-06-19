У пенсионера из гаража украли цветметалл

Полицейские оперативно задержали мужчину, который обворовал пенсионера.
В Дергачевский отдел полиции обратился 67-летний мужчина. Пенсионер рассказал участковому офицеру, что кто-то проник в гараж, который находится рядом с его домом, и забрал изделия из меди весом около 3-х килограммов.
Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 55-летний житель села Березовское. Мужчина злоупотребляет алкоголем и ранее уже имел проблемы с законом.
Выяснилось, что вор подобрал ключ к замку, проник в гараж и за несколько «ходок» перенес медные изделия к себе домой, чтобы потом продать.
Правоохранители изъяли вещественные доказательства.
Следственным Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
День принесет удачу тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
В городе переменная облачность, но к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
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