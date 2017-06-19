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19.06.2017  14:49   

В вылетающем из Харькова самолете обнаружили контрабанду

Накануне на таможенном посту «Харьков-аэропорт» харьковские таможенники обнаружили коллекцию медалей и орденов.


// ГФС

Гражданин Украины пытался незаконно вывезти коллекцию, скрыв ее чемодане. Для прохождения таможенного контроля он выбрал упрощенную систему «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины. Но в ходе таможенного досмотра багажа в чемодане мужчины были обнаружены предметы с признаками культурных ценностей - коллекция из 22 медалей и орденов.

Своими действиями пассажир нарушил порядок прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного таможенного контроля, которым ограничено перемещение культурных ценностей через таможенную границу Украины, согласно Закону Украины «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей» и Инструкции Министерства культуры и искусств Украины № 258 от 22.04. 2002 «об утверждении Инструкции о порядке оформления права на вывоз, временный вывоз культурных ценностей и контроля за их перемещением через государственную границу Украины».

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины.

Источник:   ГФС
 Тэги:  контрабанда, гфс, харьков
 
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