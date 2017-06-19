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19.06.2017  14:10   

Харьковские правоохранители задержали особо опасную ОПГ (ВИДЕО)

В состав банды входило шесть человек в возрасте от 22 до 47 лет. Злоумышленники причастны к совершению особо тяжких преступлений - вооруженных разбойных нападений - не только в Харьковской области, а в других регионах Украины.


censor.net.ua
По информации пресс-службы ГУНП, спецоперация по задержанию дерзких воров была осуществлена сегодня утром силами сотрудников Управления уголовного розыска, Холодногорского отдела полиции и спецназа харьковского «Корд» под процессуальным руководством областной прокуратуры.
 
Разработку этой группы правоохранители  продолжали почти полгода. Впервые в поле зрения оперативников УКР злоумышленники попали в начале этого года. На Рождество трое из членов банды в масках с оружием ворвались в помещение одного из харьковчан, где он жил с семьей. На глазах маленькой 10-летней дочери воры пытали его родителей, унижали самого ребенка, завладели всем ценным имуществом и исчезли.
 
«Главарем банды был известен в криминальной среде 42-летний уроженец Донецкой области. В 1996 году злоумышленник оказался за решеткой за убийство двух сотрудников милиции. Через 15 лет бандит вышел на свободу и вновь начал заниматься уголовным промыслом. Таким образом, в течение нескольких лет он создал преступную группу, участники которой занимались разбоями. Сегодня во время реализации оперативных материалов все злоумышленники, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, были задержаны. Во время обысков их домов правоохранители изъяли два пистолета, один с глушителем, ювелирные украшения из золота, деньги, другие ценности», - информирует в.и.о. заместителя начальника Управления уголовного розыска подполковник полиции Александр Глущенко.
 
Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Злоумышленники также отрабатываются на причастность к совершению аналогичных преступлений по всей стране. Следствие продолжается.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  опг, банда, харьков, полиция
 
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