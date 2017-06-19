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19.06.2017  15:58   

На Москалевке срезали кабель Укртелекома

Патрульные задержали воров.


// Патрульная полиция

19 июня, в 5 часов утра, патрульным поступил вызов о повреждении кабеля "Укртелеком". ЧП произошло на улице Москалевской в ​​одной из многоэтажек.
 

Оперативно прибыв по указанному адресу, патрульные увидели двух мужчин, которые несли кабель длиной около 800 метров. Граждане не смогли объяснить правоохранителям откуда у них загадочная ноша.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную  группу Основянского отдела полиции. Задержанных патрульные передали следователям.

Тэги:  кабель, кража, полиция, харьков
 
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