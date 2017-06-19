19.06.2017 15:58

На Москалевке срезали кабель Укртелекома

Патрульные задержали воров.



// Патрульная полиция

19 июня, в 5 часов утра, патрульным поступил вызов о повреждении кабеля "Укртелеком". ЧП произошло на улице Москалевской в ​​одной из многоэтажек.



Оперативно прибыв по указанному адресу, патрульные увидели двух мужчин, которые несли кабель длиной около 800 метров. Граждане не смогли объяснить правоохранителям откуда у них загадочная ноша.



Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Основянского отдела полиции. Задержанных патрульные передали следователям.