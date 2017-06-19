На Москалевке срезали кабель Укртелекома

Патрульные задержали воров.
19 июня, в 5 часов утра, патрульным поступил вызов о повреждении кабеля "Укртелеком". ЧП произошло на улице Москалевской в одной из многоэтажек.
Оперативно прибыв по указанному адресу, патрульные увидели двух мужчин, которые несли кабель длиной около 800 метров. Граждане не смогли объяснить правоохранителям откуда у них загадочная ноша.
Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Основянского отдела полиции. Задержанных патрульные передали следователям.
День принесет удачу тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
В городе переменная облачность, но к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
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