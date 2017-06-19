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19.06.2017  16:29   

Трое парней с наркотиком в кармане пытались убежать от полиции

Харьковские патрульные задержали трех молодых людей, у одного из которых обнаружили вещества похожи на наркотические.


// Нацполиция

Около четырех чаов дня 18 июня во время патрулирования вблизи Ново-Ивановского моста полицейские заметили трех подозрительных парней.

Как только автомобиль правоохранителей приблизился к троице, парни попытались убежать. Правоохранители догнали мужчин.

Во время разговора с полицейскими граждане заметно нервничали. Согласно статье 34 Закона Украины "О Национальной полиции" патрульные провели поверхностную проверку мужчин, во время которой у одного из граждан обнаружили сверток с неизвестным веществом темно голубого цвета, а у другого - предмет, похожий на устройство для употребления наркотических веществ.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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