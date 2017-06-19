Трое парней с наркотиком в кармане пытались убежать от полиции

Харьковские патрульные задержали трех молодых людей, у одного из которых обнаружили вещества похожи на наркотические.
Около четырех чаов дня 18 июня во время патрулирования вблизи Ново-Ивановского моста полицейские заметили трех подозрительных парней.
Как только автомобиль правоохранителей приблизился к троице, парни попытались убежать. Правоохранители догнали мужчин.
Во время разговора с полицейскими граждане заметно нервничали. Согласно статье 34 Закона Украины "О Национальной полиции" патрульные провели поверхностную проверку мужчин, во время которой у одного из граждан обнаружили сверток с неизвестным веществом темно голубого цвета, а у другого - предмет, похожий на устройство для употребления наркотических веществ.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
День принесет удачу тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
В городе переменная облачность, но к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
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