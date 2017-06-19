19.06.2017 16:59

Мужчина поехал в Харьков и пропал без вести (ФОТО)

Купянским отделом полиции устанавливается местонахождение Александра Михайловича Дорохова, 1954 года рождения.



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Как сообщили в Нацполиции, мужчина 25 мая ушел из дома с целью поехать в Харьков и до настоящего времени не вернулся.



Приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые.



Был одет в куртку бежевого цвета, рубашку черного цвета, джинсы синего цвета, кепку синего цвета с надписью «Штутгард» и туфли черного цвета.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, просьба сообщить по телефонам: (057) 5-11-66, 5-33-44, (099) 4740169, 102, или удобным для вас способом.