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19.06.2017  16:59   

Мужчина поехал в Харьков и пропал без вести (ФОТО)

Купянским отделом полиции устанавливается местонахождение Александра Михайловича Дорохова, 1954 года рождения.


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Как сообщили в Нацполиции, мужчина 25 мая ушел из дома с целью поехать в Харьков и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые.

Был одет в куртку бежевого цвета, рубашку черного цвета, джинсы синего цвета, кепку синего цвета с надписью «Штутгард» и туфли черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, просьба сообщить по телефонам: (057) 5-11-66, 5-33-44, (099) 4740169, 102, или удобным для вас способом.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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