Мужчина поехал в Харьков и пропал без вести (ФОТО)

Купянским отделом полиции устанавливается местонахождение Александра Михайловича Дорохова, 1954 года рождения.
Как сообщили в Нацполиции, мужчина 25 мая ушел из дома с целью поехать в Харьков и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые.
Был одет в куртку бежевого цвета, рубашку черного цвета, джинсы синего цвета, кепку синего цвета с надписью «Штутгард» и туфли черного цвета.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, просьба сообщить по телефонам: (057) 5-11-66, 5-33-44, (099) 4740169, 102, или удобным для вас способом.
День принесет удачу тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
В городе переменная облачность, но к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
влажн.:
давл.:
ветер: