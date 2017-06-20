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20.06.2017  09:58   

Под Харьковом произошло убийство

42-летнего жителя поселка Бабаи подозревают в убийстве.


Пресс-служба полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

В дежурную часть поступило сообщение от 46-летней местной жительницы. Женщина сообщила правоохранителям, что в ее домовладение проник бывший муж и убил ее сожителя.
Полицейские сразу выехали по указанному адресу. Как выяснилось, подозреваемый разбил молотком окно, проник в их квартиру и устроил ссору. Она впоследствии переросла в драку между мужчинами. После чего схватил на кухне нож и нанес 4 удара в область грудной клетки хозяину и исчез в неизвестном направлении. От полученных травм мужчина скончался сразу.

Через два дня сыщики задержали подозреваемого - 42-летнего местного жителя, у которого во время осмотра обнаружили вещественное доказательство.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, отметил начальник Харьковского ОП полковник полиции Игорь Назаренко. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Задержанному вручили письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 

Тэги:  убийство, харьков
 
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