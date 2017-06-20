20.06.2017 10:31

Под Харьковом убили водителя маршрутки

Работники полиции проводят все необходимые розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленников.



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19 июня около 22:45 в Харьковский отдел полиции поступило сообщение из службы 102 о том, что в поселке Васищево на трассе находится автобус с включенными фарами и зажиганием, а за рулем - водитель с ножевыми ранениями в области грудной клетки.



При выезде на место происшествия была установлена личность погибшего. Им оказался 42-летний житель поселка Лизогубовка, который работал водителем.



По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 п. 6 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.