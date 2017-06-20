Под Харьковом убили водителя маршрутки

Работники полиции проводят все необходимые розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленников.
19 июня около 22:45 в Харьковский отдел полиции поступило сообщение из службы 102 о том, что в поселке Васищево на трассе находится автобус с включенными фарами и зажиганием, а за рулем - водитель с ножевыми ранениями в области грудной клетки.
При выезде на место происшествия была установлена личность погибшего. Им оказался 42-летний житель поселка Лизогубовка, который работал водителем.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 п. 6 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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