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20.06.2017  10:31   

Под Харьковом убили водителя маршрутки

Работники полиции проводят все необходимые розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленников.


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19 июня около 22:45 в Харьковский отдел полиции поступило сообщение из службы 102 о том, что в поселке Васищево на трассе находится автобус с включенными фарами и зажиганием, а за рулем - водитель с ножевыми ранениями в области грудной клетки.

При выезде на место происшествия была установлена личность погибшего. Им оказался 42-летний житель поселка Лизогубовка, который работал водителем.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 п. 6 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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