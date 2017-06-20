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20.06.2017  10:44   

В Апелляционном хозяйственном суде ищут взрывчатку

Работники полиции проверяют информацию о заминировании одного из судов Харькова.


Status Quo

Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в хозяйственном суде на проспекте Независимости, 13, поступило в полицию сегодня в 9:50.

Для проверки на место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции в городе Харькове, эксперты взрывотехнического управления.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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