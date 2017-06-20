В Апелляционном хозяйственном суде ищут взрывчатку

Работники полиции проверяют информацию о заминировании одного из судов Харькова.
Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в хозяйственном суде на проспекте Независимости, 13, поступило в полицию сегодня в 9:50.
Для проверки на место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции в городе Харькове, эксперты взрывотехнического управления.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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