20.06.2017 11:56

Убийца совершил суицид на глазах полиции

На Харьковщине мужчина убил приятеля жены, а затем перерезал себе горло.



// Нацполиция

19 июня в 15:15 в дежурную часть Дергачевского отдела полиции поступило сообщение от 34-летней жительницы поселка Слатино о том, что в ее доме находится тело товарища.



При выезде следственно-оперативной группы на место происшествия в доме по указанному заявительницей адресу было обнаружено тело 40-летнего местного жителя. У погибшего была перерезана шея и пробита голова.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был разоблачен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 37-летний муж заявительницы, с которым она в последнее время не проживала и не имела супружеских отношений.



Правоохранителями установлено, что три дня назад бывший муж приехал в гости и застал женщину с новым приятелем. Сначала в доме происходило застолье, затем после распития спиртных напитков возникла ссора на почве ревности. Подозреваемый избил жену и та убежала в другую комнату. Затем ударил топором по голове товарища, схватил кухонный нож и нанес смертельное ранение потерпевшему. Тело убитого решил спрятать и положил его в диван. Сам с места происшествия скрылся. Жена обнаружила тело через 2 дня, когда увидела под диваном кровь.



С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили на экспертизу.



Следователем Дергачевского ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Правоохранители установили местонахождение подозреваемого, который находился в Харькове. Во время задержания злоумышленник пытался покончить жизнь самоубийством и нанес себе ранение - перерезал ножом шею. Мужчина был доставлен в харьковскую больницу. Медики пытались спасти ему жизнь, но 20 июня он умер.