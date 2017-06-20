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20.06.2017  11:56   

Убийца совершил суицид на глазах полиции

На Харьковщине мужчина убил приятеля жены, а затем перерезал себе горло.


// Нацполиция

19 июня в 15:15 в дежурную часть Дергачевского отдела полиции поступило сообщение от 34-летней жительницы поселка Слатино о том, что в ее доме находится тело товарища.

При выезде следственно-оперативной группы на место происшествия в доме по указанному заявительницей адресу было обнаружено тело 40-летнего местного жителя. У погибшего была перерезана шея и пробита голова.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был разоблачен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 37-летний муж заявительницы, с которым она в последнее время не проживала и не имела супружеских отношений.

Правоохранителями установлено, что три дня назад бывший муж приехал в гости и застал женщину с новым приятелем. Сначала в доме происходило застолье, затем после распития спиртных напитков возникла ссора на почве ревности. Подозреваемый избил жену и та убежала в другую комнату. Затем ударил топором по голове товарища, схватил кухонный нож и нанес смертельное ранение потерпевшему. Тело убитого решил спрятать и положил его в диван. Сам с места происшествия скрылся. Жена обнаружила тело через 2 дня, когда увидела под диваном кровь.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили на экспертизу.

Следователем Дергачевского ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемого, который находился в Харькове. Во время задержания злоумышленник пытался покончить жизнь самоубийством и нанес себе ранение - перерезал ножом шею. Мужчина был доставлен в харьковскую больницу. Медики пытались спасти ему жизнь, но 20 июня он умер.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  убийство, самоубийство, полиция, харьков
 
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