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20.06.2017  12:34   

Под Харьковом ограбили почту

Неизвестные украли из помещения почты более 96 тысяч гривен.


// Нацполиция

О краже в Первомайский отдел полиции заявила начальник отделения почты.

По прибытии на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что злоумышленники проникли внутрь путем отжима пластикового окна, оконные решетки отсутствуют. Обстановка нарушена. Сейф, в котором находились деньги, поврежден шлифовальной угловой электромашинкой.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, почта, полиция, харьков
 
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