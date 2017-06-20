20.06.2017 12:34

Под Харьковом ограбили почту

Неизвестные украли из помещения почты более 96 тысяч гривен.



// Нацполиция

О краже в Первомайский отдел полиции заявила начальник отделения почты.



По прибытии на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что злоумышленники проникли внутрь путем отжима пластикового окна, оконные решетки отсутствуют. Обстановка нарушена. Сейф, в котором находились деньги, поврежден шлифовальной угловой электромашинкой.



С места происшествия изъяты вещественные доказательства.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.