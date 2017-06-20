Под Харьковом ограбили почту

Неизвестные украли из помещения почты более 96 тысяч гривен.
О краже в Первомайский отдел полиции заявила начальник отделения почты.
По прибытии на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что злоумышленники проникли внутрь путем отжима пластикового окна, оконные решетки отсутствуют. Обстановка нарушена. Сейф, в котором находились деньги, поврежден шлифовальной угловой электромашинкой.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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