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20.06.2017  13:42   

На Полтавском Шляхе мотоцикл попал в ДТП (ФОТО)

Авария произошла около часа дня сегодня, 20 июня, на улице Полтавский шлях, 18.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, участники ДТП - авто марки Тойота Королла и мотоцикл Хонда.

В результате происшествия пострадал водитель мотоцикла, которого госпитализировала «скорая».

На месте работает следственно-оперативная группа.

Патрульные обеспечивают охрану места происшествия и безопасность дорожного движения.

Тэги:  дтп, харьков
 
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