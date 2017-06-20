На Полтавском Шляхе мотоцикл попал в ДТП (ФОТО)

Авария произошла около часа дня сегодня, 20 июня, на улице Полтавский шлях, 18.
По предварительной информации, участники ДТП - авто марки Тойота Королла и мотоцикл Хонда.
В результате происшествия пострадал водитель мотоцикла, которого госпитализировала «скорая».
На месте работает следственно-оперативная группа.
Патрульные обеспечивают охрану места происшествия и безопасность дорожного движения.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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