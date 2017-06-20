20.06.2017 14:25

В Харькове мужчина разгуливал по городу с гранатами

Сообщение, что у дома на улице Станкостроительной находится человек якобы с гранатами в руках, поступило 19 июня в 19:10 в дежурную часть Индустриального отдела полиции.



Голос UA

Работниками Управления патрульной полиции в городе Харькове совместно со следственно-оперативной группой по вышеуказанному адресу был уличен 36-летний житель поселка Большая Рогань. У него обнаружили и изъяли две гранаты «Ф-1» с взрывателем и две гранаты «РГД-5».

«Боеприпасы переданы на исследование. Место приобретения и цель хранения устанавливаются. Следственным отделом Индустриального ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Правоохранители решает вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.