В Харькове мужчина разгуливал по городу с гранатами

Сообщение, что у дома на улице Станкостроительной находится человек якобы с гранатами в руках, поступило 19 июня в 19:10 в дежурную часть Индустриального отдела полиции.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
влажн.:
давл.:
ветер: