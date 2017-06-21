21.06.2017 08:48

В Харькове велосипедист угодил под колеса автомобиля

В Харькове на улице Грековской велосипедист попал в ДТП.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.



20 июня около 20:30, на перекрестке Нетечинской набeрeжной и улицы Грековской произошло ДТП с пострадавшими. По предварительной информации, 28-летний водитель велосипеда столкнулся с автомобилем "Хюндай Соната".

В результате ДТП пострадал вeлосипeдист, которого госпитализировали в больницу.