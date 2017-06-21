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21.06.2017  08:48   

В Харькове велосипедист угодил под колеса автомобиля

В Харькове на улице Грековской велосипедист попал в ДТП.


dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

20 июня около 20:30, на перекрестке Нетечинской набeрeжной и улицы Грековской произошло ДТП с пострадавшими. По предварительной информации, 28-летний водитель велосипеда столкнулся с автомобилем "Хюндай Соната".

В результате ДТП пострадал вeлосипeдист, которого госпитализировали в больницу.

Тэги:  дтп, харьков, велосипедист
 
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