В Харькове велосипедист угодил под колеса автомобиля

В Харькове на улице Грековской велосипедист попал в ДТП.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
20 июня около 20:30, на перекрестке Нетечинской набeрeжной и улицы Грековской произошло ДТП с пострадавшими. По предварительной информации, 28-летний водитель велосипеда столкнулся с автомобилем "Хюндай Соната".
В результате ДТП пострадал вeлосипeдист, которого госпитализировали в больницу.
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