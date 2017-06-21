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21.06.2017  09:51   

На Салтовке мужчина, угрожая пистолетом, угнал автомобиль

20 июня жительница Харькова ехала на своем авто "Шкода Фабиа", когда вблизи выхода из станции метро "Студенческая" у нее угнали автомобиль.


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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

"Угрожая предметом похожим на пистолет, мужчина приказал мне ехать в сторону улицы Гвардейцев Широнинцев, после чего сказал выйти из транспортного средства и уехал в неизвестном направлении", - рассказала девушка.

Через некоторое время, на улице Тракторостроителей, 120 копы обнаружили  разыскиваемую машину с признаками ДТП. Автомобиль "Шкода Фабиа" врезался в электроопору.

Водителя на месте не было. Очевидцы ДТП рассказали патрульным, что человек, который находился за рулем автомобиля, пошел в направлении улицы Познанской.

Осмотрев прилегающую территорию, на проспекте Юбилейном возле ломбарда патрульные заметили мужчину, который подпадал под описание предполагаемого злоумышленника. 40-летний гражданин имел признаки алкогольного опьянения. Для выяснения причастности обнаруженного гражданина к вышеуказанным событиям, патрульные пригласили мужчину в Киевский отдел полиции. Однако выяснилось, что этот мужчина к происшествию отношения не имел.

 Поиски злоумышленника продолжаются.

Тэги:  полиция, угон автомобиля, харьков
 
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