21.06.2017 10:42

На выезде из Харькова – ДТП (ФОТО)

Авария произошла около 20:10 20 июня на перекрестке Салтовского шоссе и Окружной.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, автомобиль Toyota двигался со стороны Волчанска в направлении Салтовского шоссе, а автомобиль Чери двигался по Окружной дороге со стороны Московского проспекта в сторону Белгородского шоссе.

На перекрестке произошло столкновение. Пострадавших в ДТП нет.



Для установлeння всех обстоятельств ДТП патрульные собрали первичные материалы, которые переданы в отдел дознания в УПП.