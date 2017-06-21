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21.06.2017  10:42   

На выезде из Харькова – ДТП (ФОТО)

Авария произошла около 20:10 20 июня на перекрестке Салтовского шоссе и Окружной.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, автомобиль Toyota двигался со стороны Волчанска в направлении Салтовского шоссе, а автомобиль Чери двигался по Окружной дороге со стороны Московского проспекта в сторону Белгородского шоссе.

На перекрестке произошло столкновение. Пострадавших в ДТП нет.

Для установлeння всех обстоятельств ДТП патрульные собрали первичные материалы, которые переданы в отдел дознания в УПП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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