На выезде из Харькова – ДТП (ФОТО)

Авария произошла около 20:10 20 июня на перекрестке Салтовского шоссе и Окружной.
Как сообщили в патрульной полиции, автомобиль Toyota двигался со стороны Волчанска в направлении Салтовского шоссе, а автомобиль Чери двигался по Окружной дороге со стороны Московского проспекта в сторону Белгородского шоссе.
На перекрестке произошло столкновение. Пострадавших в ДТП нет.
Для установлeння всех обстоятельств ДТП патрульные собрали первичные материалы, которые переданы в отдел дознания в УПП.
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