21.06.2017 14:02

Безработный житель Харьковщины обворовывал дома в отсутствие хозяев

Правоохранители разоблачили жителя Старого Салтова в двух кражах из домов.



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В дежурную часть Волчанского отдела полиции с соответствующими заявлениями обратились 43-летняя жительница Старого Салтова и 36-летний житель села Гонтаровка Волчанского района.



Пострадавшие рассказали, что у них с домов исчезли телефон, флешка, продукты питания и 200 гривен.



В совершении данного преступления был разоблачен безработный неоднократно судимый за аналогичные преступления 57-летний житель Старого Салтова.



Установлено, что когда пострадавших не было дома, мужчина проникал в дома и совершал кражи.



Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Вещественные доказательства изъяты.



Следователем Волчанского ОП открыто уголовное производство по ч. 1,3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.