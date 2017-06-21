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21.06.2017  14:02   

Безработный житель Харьковщины обворовывал дома в отсутствие хозяев

Правоохранители разоблачили жителя Старого Салтова в двух кражах из домов.


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В дежурную часть Волчанского отдела полиции с соответствующими заявлениями обратились 43-летняя жительница Старого Салтова и 36-летний житель села Гонтаровка Волчанского района.

Пострадавшие рассказали, что у них с домов исчезли телефон, флешка, продукты питания и 200 гривен.

В совершении данного преступления был разоблачен безработный неоднократно судимый за аналогичные преступления 57-летний житель Старого Салтова.

Установлено, что когда пострадавших не было дома, мужчина проникал в дома и совершал кражи.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Вещественные доказательства изъяты.

Следователем Волчанского ОП открыто уголовное производство по ч. 1,3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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