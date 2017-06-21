Безработный житель Харьковщины обворовывал дома в отсутствие хозяев

Правоохранители разоблачили жителя Старого Салтова в двух кражах из домов.
В дежурную часть Волчанского отдела полиции с соответствующими заявлениями обратились 43-летняя жительница Старого Салтова и 36-летний житель села Гонтаровка Волчанского района.
Пострадавшие рассказали, что у них с домов исчезли телефон, флешка, продукты питания и 200 гривен.
В совершении данного преступления был разоблачен безработный неоднократно судимый за аналогичные преступления 57-летний житель Старого Салтова.
Установлено, что когда пострадавших не было дома, мужчина проникал в дома и совершал кражи.
Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Вещественные доказательства изъяты.
Следователем Волчанского ОП открыто уголовное производство по ч. 1,3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
День креатива: звезды предоставляют прекрасные возможности для самовыражения, вдохновения, генерации новых идей.
После ясного рассвета набегут облака. Днем ожидается дождь с грозой.
В этом году летнее солнцестояние для украинцев наступит 21 июня в 07.24 утра
влажн.:
давл.:
ветер: