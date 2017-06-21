«Пошутил» на шесть лет вперед: полицейские вычислили минера харьковского кинотеатра

18 июня около 7:35 поступила информация о заминировании кинотеатра «Киев», расположенного на проспекте Петра Григоренко.
По телефону злоумышленник сообщил, что в помещении киноцентра заложена бомба.
При осмотре указанного сооружения и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов экспертами выявлено не было.
Сотрудники СБУ и уголовной полиции Немышлянского района установили личность правонарушителя.
Им оказался 17-летний ученик второго курса харьковского училища.
Свой поступок подросток объясняет желанием пошутить.
Парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи определяет наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.
День креатива: звезды предоставляют прекрасные возможности для самовыражения, вдохновения, генерации новых идей.
После ясного рассвета набегут облака. Днем ожидается дождь с грозой.
В этом году летнее солнцестояние для украинцев наступит 21 июня в 07.24 утра
влажн.:
давл.:
ветер: