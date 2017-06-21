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21.06.2017  13:29   

«Пошутил» на шесть лет вперед: полицейские вычислили минера харьковского кинотеатра

18 июня около 7:35 поступила информация о заминировании кинотеатра «Киев», расположенного на проспекте Петра Григоренко.


// Нацполиция

По телефону злоумышленник сообщил, что в помещении киноцентра заложена бомба.

При осмотре указанного сооружения и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов экспертами выявлено не было.

Сотрудники СБУ и уголовной полиции Немышлянского района установили личность правонарушителя.

Им оказался 17-летний ученик второго курса харьковского училища.

Свой поступок подросток объясняет желанием пошутить.

Парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи определяет наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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