21.06.2017 13:29

«Пошутил» на шесть лет вперед: полицейские вычислили минера харьковского кинотеатра

18 июня около 7:35 поступила информация о заминировании кинотеатра «Киев», расположенного на проспекте Петра Григоренко.



// Нацполиция

По телефону злоумышленник сообщил, что в помещении киноцентра заложена бомба.



При осмотре указанного сооружения и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов экспертами выявлено не было.



Сотрудники СБУ и уголовной полиции Немышлянского района установили личность правонарушителя.



Им оказался 17-летний ученик второго курса харьковского училища.



Свой поступок подросток объясняет желанием пошутить.



Парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи определяет наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.